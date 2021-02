Il rapper campano Clementino si trova ricoverato in ospedale perché è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Clementino, al secolo Clemente Maccaro, si trova ricoverato in ospedale presso la clinica Manzoni di Avellino in Campania. A comunicare la notizia è stato lo stesso rapper attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram dove si è lasciato immortalare sul letto dell’ospedale e dove ha appunto rivelato di aver subito un intervento chirurgico, ecco i dettagli.

Clementino in ospedale

Pollice in su ben in vista e con tanto di sorriso, ecco come è apparso Clementino sul letto di un ospedale e direttamente dal suo account Instagram. L’artista ha infatti voluto confessare, via social e in prima persona, di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico senza però, specificarne la natura ma adesso? ” E’ tutt appost”.

“Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori. Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino…Intanto vi aspetto alle 21 su Rai2 per Stasera tutto è possibile”.

Questa è la didascalia apparsa sotto il post di Clementino. E’ chiaro quindi che l’artista si trova in ottimo stato e che presto sarà pronto a lasciare la stanza dell‘ospedale ma non prima di aver ringraziato pubblicamente i medici e tutto lo staff che si è preso cura di lui.

Clementino ricoverato per un intervento chirurgico

Oltre ai numerosi messaggi di sostegno e vicinanza che il rapper ha ricevuto dai suoi milioni di followers in rete sotto al suo post, non si sono fatti attendere nemmeno i messaggi di incoraggiamento da parte dei colleghi come Lorenzo Jovanotti, Enrico Nigiotti e tanti altri amici della musica e dello spettacolo.