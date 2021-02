Giorni di preoccupazioni e tanto spavento per Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez, ecco quello che è successo

Il campione di calcio, Cristiano Ronaldo e la sua bella compagna Georgina Rodriguez oltre ad occuparsi dei loro quattro figli in casa hanno anche Pepe un dolce e prezioso felino di razza Sphynx che di recente li ha fatti abbastanza preoccupare. Il gatto è infatti scappato di casa ed è stato purtroppo investito da un’automobile. Ecco in che condizioni si trova adesso e il racconto che la modella ha fatto al settimanale InStyle Spagna.

Pepe, il gatto di Ronaldo investito: come sta

“Stava quasi morendo…Mi ha fatto prendere un enorme spavento!!!” – ha così confessato Georgina Rodriguez sulle pagine della rivista spagnola – “Dopo un mese e mezzo in terapia intensiva dal veterinario abbiamo deciso di mandarlo a casa di mia sorella Ivana in Spagna perché si prendesse cura di lui. Adesso Pepe si sta riprendendo”.

Pepe è scappato di casa ed stato investito da un auto nella città di Torino ma la sua convalescenza si sta svolgendo in Spagna. Questa è stata una decisione che ha preso proprio Georgina per far sì che il gatto si riprendesse del tutto senza complicazioni e anche perché, i suoi figli, come lei stessa ha dichiarato “Non si rendevano conto che era malato e volevano giocarci”.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Il latin lover e leggenda del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo dopo tanti flirt e fidanzamenti con donne bellissime dello spettacolo (fra queste anche Irina Shayk) sembra aver finalmente trovato la sua metà in Georgina Rodriguez. Il loro incontro è stato del tutto casuale ed è avvenuto nello store Gucci di Madrid dove lei lavorava e da allora il resto è storia. Insieme fanno coppia fissa dal 2016 e si occupano di quattro figli: Cristiano Jr, Eva e Mateo (nati da una madre surrogata) e Alana Martina.