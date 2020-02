Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo: lo dice la scienza

L’attore Robert Pattinson ha ricevuto il punteggio più alto nella Golden Ratio of Beauty Phi: è l’uomo più bello del mondo.

Esiste un modo scientifico per decretare chi sia l’uomo più bello del mondo? A quanto pare sì ed ha deciso di metterlo in pratica Julian De Silva, un famosissimo chirurgo estetico e direttore del Center For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery di Londra, che ha voluto applicare a tutti i volti dei più noti personaggi famosi la “Golden Ratio of Beauty Phi”.

Il risultato? L’attore Robert Pattinson è il numero uno della lista. Dietro di lui, però, la classifica è composta da tante altre celebrità davvero niente male!

Robert Pattinson è l’uomo più bello del mondo

Per capire chi fosse l’uomo più bello del mondo il noto medico ha utilizzato questa equazione che risale agli antichi greci e che si pone come obiettivo quello di cercare di “misurare” la bellezza nei suoi valori assoluti.

In un’intervista rilasciata al Daily Mail l’uomo ha dichiarato che, quest’equazione unita alle nuove tecniche che permettono la mappatura computerizzata dei tratti somatici, hanno permesso ai ricercatori di capire quali possono essere i tratti di coloro che, comunque, vengono definiti “belli”.

Robert Pattinson

Robert Pattinson, che oltre ad essere l’uomo più bello del mondo, è anche l’attore che nel 2021 interpreta Batman nel film di Matt Reeves, ha ottenuto una percentuale altissima: il 92,15%.

L’uomo, che nella vita privata è fidanzato con Suki Waterhouse (che ha avuto un passato con Bradley Cooper): le sue numerosissime fan, quindi, si dovranno accontentare di vederlo al cinema.

Golden Ratio of Beauty Phi: la classifica dei belli

Dietro di lui troviamo tanti altri bellissimi uomini che, in questi anni, hanno fatto battere il cuore delle fan. In seconda posizione, infatti, troviamo a pari merito Henry Cavill e Bradley Cooper con il 91,08%.

Poco distante compare Brad Pitt con il 90,51%, seguito a ruota da George Clooney (89,91%), mentre a pochi decimi di punto Hugh Jackman è il sesto di questa classifica. In settima posizione troviamo l’ex calciatore David Beckham, mentre chiudono questa speciale classifica Idris Elba, Kanye West e Ryan Gosling.

Questa è la top ten assoluta degli uomini più belli del mondo: siamo sicuri che a Robert Pattinson l’elezione a uomo più bello del mondo non possa che fare piacere.