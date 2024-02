La prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è giunta alla fine. Ecco la classifica con le prime 5 posizioni.

La prima serata del Festival di Sanremo è giunta al termine. Durante la serata si sono esibiti tutti e 30 i cantanti, che hanno presentato le loro canzoni sul palco dell’Ariston. In questa serata ad affiancare Amadeus, Marco Mengoni, nel ruolo di co-conduttore. Il cantante oltre a presentare gli artisti in gara insieme al direttore artistico, si è esibito sul palco in più occasioni. All’inizio della serata infatti Mengoni ha cantanto “Due vite”, la canzone con la quale lo scorso anno ha trionfato e vinto il festival. Si è successivamente esibito in un medley di tutti i suoi successi.

La serata ha inoltre visto ospiti Daniela Di Maggio, la mamma di Giogiò il ragazzo di 24 anni ucciso a Napoli il 31 agosto scorso, da tre colpi di pistola. Sul palco poi è arrivata Federica Brignone, la campionessa di sci. Non è mancata inoltre la presenza di Fiorello, che ha volutato citare Chiara Ferragni dedicando ad Amadeus un simpatico striscione su cui c’era scritto: “Ama sentiti libero”. Ospite a sorpresa Zlatan Ibrahimović, che ha intrattenuto il pubblico con una simpatica gag con Amadeus.

La classifica della prima serata

Come anticipato nelle conferenza stampa da Amadeus durante le prime quattro serate verrà rivelata solo una classifica parziale, nello specifico verranno annunciate solo le prime 5 posizioni. Solo durante l’ultima serata si scoprirà la classifica provvisoria totale. Ma ecco la classifica dei primi 5 cantanti della prima serata:

LOREDANA BERTE’ – “Pazza”

ANGELINA MANGO – “La noia”

ANNALISA – “Sinceramente”

DIODATO – “Ti muovi”

MAHMOOD – “Tuta Gold”