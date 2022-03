Quali sono le città più visitate al mondo? Scopriamo le mete che hanno visto e continuano a vedere un’impennata del turismo.

Di posti belli ne abbiamo tanti, specialmente in Italia, ma quali sono le città più visitate al mondo? Alcune stupiscono e, magari, non avremmo mai immaginato di vederle tra le località che hanno maggiore flusso di turismo. Vediamo quali sono i luoghi più visitati del pianeta e scopriamo se anche il bel Paese ha qualche cittadina che attrae visitatori più delle altre.

Città più visitate al mondo: quali sono?

Stabilire quali sono le città più visitate al mondo nel 2021 è molto difficile. La pandemia da Covid-19 ha condizionato fortemente i viaggi, tanto che nel primo anno sono stati prima vietati e poi concessi con infinite restrizioni. Nell’ultimo periodo, il settore del turismo ha ripreso linfa vitale, ma siamo ben lontani dai numeri che si registravano prima dell’avvento del Coronavirus. Pertanto, per stabilire quali sono le città più visitate al mondo ci baseremo sul flusso dei visitatori che si registrava nell’epoca pre Covid. Secondo il conteggio effettuato da Mastercard, basato sui turisti che hanno prenotato almeno una notte in una data località, la città più visitata al mondo è Bangkok, capitale della Thailandia, con 22.780.000 arrivi internazionali.

Subito dopo, fino al decimo luogo più visitato e in ordine di classifica, troviamo: Parigi (19.100.000), Londra (19.090.000), Dubai (15.930.000), Singapore (14.670.000), Kuala Lumpur (13.790.000), New York (13.700.000), Istanbul (13.400.000), Tokyo (12.930.000) e Antalya (12.410.000). L’Italia, purtroppo, non ha nessuna località tra le prime dieci città in classifica. Per incontrare cittadina familiare bisogna scendere al sedicesimo posto, dove troviamo Milano con 9.100.000 arrivi internazionali.

Città più visitate in Italia: quali sono?

Dopo aver visto quali sono le prime dieci città più visitate al mondo, vediamo il turismo nostrano. Quali sono le località italiane più visitate? Secondo i dati forniti da Destination Insights, è stata Roma il luogo che ha visto più turisti nel 2021. Subito dopo troviamo: Milano, Venezia e Firenze, rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto. I visitatori più interessati al bel Paese provengono da Germania, Austria, Francia e Svizzera.

