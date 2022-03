Vediamo alcuni dei principali punti di raccolta in Italia che si stanno attivando per mandare sostegno all’Ucraina.

Le associazioni no profit, le istituzioni e le amministrazioni locali, stanno mostrando il loro sostegno per la popolazione dell’Ucraina. Per affrontare l’emergenza dovuta al conflitto diverse associazioni e istituzioni stanno organizzando raccolte di prodotti di prima necessità e di cibo da spedire in Ucraina. Queste iniziative si affiancano alle raccolte di fondi organizzate da Croce Rossa, Caritas e altre associazioni di beneficenza. Vediamo alcuni dei principali punti di raccolta in Italia per la raccolta di beni da mandare a sostegno della popolazione.

Raccolte per l’Ucraina

Vediamo alcuni punti di raccolta nella principali città italiane, le raccolte sono iniziate già da alcuni giorni e alcune associazioni hanno già fatto partire le prime spedizioni. Tra queste la raccolta dell’associazione Onco Med di Cosenza, che si è conclusa ieri, i beni partiranno per l’Ucraina domenica 6 marzo. Un altro esempio è la raccolta di beni organizzata dal Gruppo Trans di Bologna, che ha fatto partire ieri una spedizione con oltre 5mila articoli raccolti in tre giorni. Le raccolte continueranno fino a domenica 6 marzo nel punto di raccolta in Via dell’Unione 6/A a Bologna.

kiev ucraina panorama

A Milano, l’associazione Milano Sospesa, ha indicato una serie di punti di raccolta, e un centro principale ovvero la Chiesa di San Giacomo e Giovanni in Via Giuseppe Meda. Per il momento le raccolte sono terminate questo venerdì mattina e il tir con la prima spedizione partirà oggi alle 14, ma potete seguire la pagina Facebook dell’associazione per tutti gli aggiornamenti. A Roma presso la basilica di Santa Sofia si raccolgono beni di prima necessità tutti i giorni dalle 9 alle 18.

Punti di raccolta per l’Ucraina

L’associazione Sermig (Servizio Missionario Giovani) ha allestito diversi punti di raccolta in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Trentino Alto Adige e Puglia. È possibile donare cibi a lunga conservazione, prodotti sanitari e per l’igiene della persona, oltre a coperte e altro materiale.

Tra i punti di raccolta ricordiamo:

Torino , presso l’Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora 61

, presso l’Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora 61 Bergamo , Oratorio di Boccaleone in Via S. Bartolomea Capitanio, 11 – Venerdì 4 marzo dalle 16.00 alle 18.00 e Sabato 5 marzo dalle 15.00 alle 17.00

, Oratorio di Boccaleone in Via S. Bartolomea Capitanio, 11 – Venerdì 4 marzo dalle 16.00 alle 18.00 e Sabato 5 marzo dalle 15.00 alle 17.00 Olate (Lecce) con i seguenti orari, da venerdì 4 marzo a sabato 12 marzo – dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20 – sabato ore 14-18 – domenica ore 9.30 – 12.

Potete trovare la lista completa dei punti di raccolta sul sito dell’associazione.

