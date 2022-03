La Paris Fashion Week si apre con un omaggio a Virgil Abloh, regalando un momento unico: Cindy Crawford e sua figlia che sfilano insieme.

Il passaggio di testimone tra Cindy Crawford e la figlia, che sta accogliendo magnificamente la classe ereditaria della madre, è avvenuto da un po’ ma alla Paris Fashion Week 2022 vedere sfilare insieme la top model icona degli anni ’80 – ’90 e sua figlia Kaia Gerber è l’omaggio perfetto ad un visionario come Virgil Abloh.

Scomparso a Novembre, direttore artistico di Louis Vuitton – che ancora non fa nomi su chi prenderà il suo posto – e creatore del marchio Off-White, la sua capacità di unire tendenze di tempi diversi è la stessa che unisce Cindy e sua figlia, che sulla passerella proprio della sfilata di Off-White uniscono la moda di ieri e quella di oggi, che negli ultimi tempi vanno più che mai a braccetto con le collezioni revival proposte da Milano a Parigi.

Cindy Crawford e Kaia Gerber: madre e figlia sfilano insieme per Off-White

La sfilata di Off-White, marchio attualmente orfano che deve proseguire la sua strada senza la creatività fervidissima di Abloh, ha un significato particolare: è l’estremo saluto al suo creatore, fine ma anche inizio di un nuovo capitolo, che dovrà trovare un equilibrio tra il tocco di Abloh e il continuum di chi lo succederà.

Come rappresentare al meglio questo step spinoso se non chiamando a raccolta le top model del momento che incontrano quelle di oggi. Così ecco Cindy Crawford indossare una gonna di tulle rosa a strati e a vita alta, una mini giacca da smoking con reverse lucido e una maglia sportiva, mostrando di saper interpretare come una novella Carrie anche quel look sporty chic che oggi fa tanto trend.

Accanto a lei Kaia, che indossa un look contemporaneo più vicino alla Gen Z: una maglia gialla con su scritto pop e con un abito gonna voluminoso, mentre stringe tra le mani uno smartphone, ricalcando una posa che ormai appartiene a tutti quanti noi e più che mai alle ultimissime generazioni. Passato, presente e futuro: c’è questo nella sfilata Off-White, a cui hanno partecipato anche altre top di ieri e di oggi.

Le altre top model in passerella per Off-White: Naomi Campbell, Gigi Hadid, Helena Christensen

L’omaggio ad Abloh ha radunato quindi numerosissime stelle della moda di ieri ed oggi: le nostre italiane Bianca Balti e Mariacarla Boscono, insieme a Naomi Campbell, Serena Williams, Bella Hadid, Kendall Jenner, Amber Valletta: un vero e proprio varco fashion temporale che ha remixato le tendenze, gli stili e le scelte compiute da Abloh.

In effetti non ci sono state grandi sorprese e innovazioni: l’autunno/inverno 2022-2023 di Off-White prende il meglio delle scelte fatte da Abloh, rinnovando un ormai consolidato e distintivo rapporto tra eleganza e sporty chic, che ci autorizza a far coesistere il comfy con il sofisticato, senza remore ad indossare sotto un abito elegante da sera un paio di sneakers. Persino se si tratta di un abito da sposa, a prova di fuga come ci insegnava Julia Roberts in Se scappi ti sposo.

