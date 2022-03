Alla Milano Fashion Week 2022 Fausto Puglisi firma per Cavalli una collezione divertente e maliziosa, tra animalier, bondage e romance.

Se dovessimo trovare un film o una serie adatti a descrivere le suggestioni della sfilata di Roberto Cavalli firmata dal direttore creativo Fausto Puglisi, probabilmente penseremmo ad una versione un po’ più audace di Bridgerton o a La lettera scarlatta: la malizia di quei personaggi in costume, giocosa, curiosa si incontra con un desiderio di evasione e di (ri)scoperta dal sapore anni ’90.

Perché se è vero come abbiamo spesso letto che la pandemia ha assopito la sessualità anche tra i più giovani, la collezione firmata da Fausto Puglisi è un invito a riprendersela e riscoprirla. Ed infatti questa collezione vuole parlare a tutti: alla cliente storica di Cavalli alle figlie, senza dimentica le influcencer, come ha sottolineato Fausto Puglisi.

L’autunno/inverno 2022-2023 Roberto Cavalli alla Milano Fashion Week 2022

L’abito in passerella che è stato la sintesi perfetta del prossimo autunno/inverno Cavalli? L’abito nero bondage decorato con fiori in stile ceramica Capodimonte con stivali cuissardes, un look da Romance and Cigarettes che mixa erotismo e romanticismo, con tutta l’audacia glam che il nero e la texture in similpelle sa offrire.

Puglisi è ormai andato ben oltre quell’animalier che da sempre caratterizza la maison. Occhio che la texture con le sue fantasie e toni caldi è sempre onnipresente ma polarizzandosi su abiti leggeri e dall’allure felina e anche in questo caso riletti in chiave bondage. Il cut out quindi anima tute e abiti da sera, destinati ad essere il must irrinunciabile da custodire in armadio. Cappe e mantelle scrivono il dress code delle moschettiere della notte dell’era contemporanea.

C’è una grande attenzione da parte di Puglisi a tutte le tendenze emerse dal mondo della musica, anche se il direttore creativo non le esplicita apertamente, piuttosto preferisce sottolineare tutta la carica erotica che avvolge la collezione: “Ci sono cappe sui cappotti per il giorno e tantissimo sesso per la notte. Oggi c’è voglia di erotismo e divertimento perché usciamo da un periodo difficile“.

ll nuovo Cavalli parla a tutte le generazioni: l’evoluzione della maison

Che il tocco di Cavalli avesse assunto nuove forme ed espressioni sotto la guida dello stilista Fausto Puglisi ci è stato evidente già sul palco sanremese, nella scelta di creare dei look custom made per Michele Bravi, un’artista che sa farsi amare da diverse generazioni. La sua evoluzione artistica infatti è molto vicina a quella che ha interessato Cavalli, che negli ultimi anni ha conquistato anche le attenzioni delle giovani influencer.

“Sono soddisfatto dell’evoluzione commerciale e mediatica di Cavalli. C’è interesse da più di una generazione, dalla cliente “storica” di Roberto alla figlia, fino alle nuove generazioni di influencer. Adoro le quindicenni e le cinquantenni. Non è automatico che un brand piaccia ai giovanissimi, invece Cavalli piace e tantissimo”, ha spiegato Puglisi.

