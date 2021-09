Per un paio di ciabatte, comode e stilose, quest’anno star e vip hanno speso con fierezza cifre da capogiro.

Sarà stata la tendenza comfy che ha invaso scarpiere e guardaroba lo scorso anno, o sarà che forse abbiamo deciso di dire apertamente a noi stesse che d’estate la scarpa bassa e comoda ci conquista più di un tacco dodici. E se anche vip e star lo ammettono a loro stesse e decidono di farne tendenza, allora il fenomeno dell’impazzare delle ciabatte, elette come must have dell’anno, ci sta davvero tutto.

Un amore smisurato, un tempo contrastato a spada tratta, che adesso trova invece piena approvazione al punto da non badare neppure a spese. Le ciabatte, che siano infradito, stretch, sofisticate, sportive o semplici meritano un investimento al pari delle altre scarpe, facendo decadere almeno per ora il mito secondo cui sono da relegare alla casa. Ecco perché per loro, si spendono cifre da capogiro senza se e senza ma.

Ciabatte Hermes, Birkenstock, Chanel: i modelli che hanno conquistato star e influencer

Se pensate che ci si potesse fermare all’indossare in maniera più sofisticata un paio di ciabatte qualsiasi, o al massimo sportive come quelle Adidas, Havaianas o Ipanema, per chi cerca qualcosa di più chic, non è esattamente di queste che stiamo parlando. Certo ci sono le sportive platform Yeezy di Chiara Ferragni, regina ad ogni stagione quest’anno della tendenza, che non costano certo poco, ma c’è molto di più perché le ciabatte di cui parliamo sono di lusso.

Le più famose, ricercate e venerate dalle vip sono le Oran di Hermès, sandali ciabatte bassissime che hanno indossato Elisabetta Gregoraci, Giulia De Lellis e Giorgia Palmas, ognuna nel suo colore del cuore. Un modello che più minimal non si può, caratterizzato dalla H della maison realizzata in cuoio che avvolge il piede, alla cifra di 495 euro.

A confronto le Birkenstock, che piacciono a Cristina Marino e partono dai 60 euro fino ai 130 euro, sono quasi cheap ma anche loro amate e indossate ovunque e su qualsiasi look quest’estate, e sempre la moglie di Argentero ci mostra che la ciabatta di lusso ce l’ha anche lei, un modello chuncky Chanel dal costo di 219 euro.

Le flat Bottega Veneta e Valentino: le preferite di Valentina Ferragni e Barbara d’Urso

Ma tra le più famose che abbiamo visto spolverare sui social, non possono mancare all’appello le ciabatte intrecciate di Bottega Veneta, in svariati colori: ad averci conquistato però è di certo il modello lilla indossato da Valentina Ferragni, originale e trendy. Le Lido ormai sono di certo un sandalo ciabatta destinato a diventare cult quanto le Hermès: in pelle, dalla punta quadrata e finemente lavorate, sono le più costose al prezzo di 950 euro.

Innamorata di questa tendenza già lo scorso inverno, anche Barbara d’Urso sceglie il suo modello del cuore, puntando sulla ciabatta rock e audace firmata Valentino, al prezzo di 520 euro. Una tendenza quindi che impazza e che con molta probabilità potrebbe riproporsi anche in versione winter o autunnale, con tanto di calzino.