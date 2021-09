Dalle passerelle delle fashion week alle collezioni dei brand, ecco un mix degli accessori must have della stagione fredda

Gli accessori, che sia una scarpa, un cappello o un gioiello, possono cambiare totalmente la percezione o l’estetica di un look: stilisti e designer lo sanno molto bene, ed ecco perché all’interno di una collezione, gli accessori sono la sintesi del mood proposto ad ogni stagione. Come si prospetta questa stagione invernale 2021? Sicuramente grintosa, luminosa, festosa, piena di audacia ed originalità!

Dando uno sguardo alle nuove collezioni dei brand e agli accessori inspo delle passerelle delle fashion week invernali, un dato emerge con evidenza: gli accessori desiderano farsi vedere, essere il punto focale di ogni look, vogliono farsi guardare ed essere scelti per esprimere al meglio la nostra personalità. Ed è con questa predisposizione che possiamo scegliere i più adatti ai nostri look.

Accessori autunno/inverno 2021-2022: il copricapo secondo Versace e Philosophy

Simbolo di classe, stile ed eleganza, ma anche compagno fedele di quelle giornate in cui vogliamo sentirci trendy ma senza dare troppo nell’occhio, il copricapo è l’accessorio o imprescindibile di questa stagione fredda, nato per completare qualsivoglia look.

– Torna di moda il foulard, da indossare come piaceva alle nostre nonne con tanto di occhiali dalle grandi dimensioni per sentirci dive senza dover aspettare di indossare abiti troppo impegnativi. Ecco perché per Philosophy di Lorenzo Serafini, un foulard, un berretto scozzese o un cappello da pescatore animalier sono must have da conservare in armadio e da scegliere magari in base al mood del giorno: diva, sportiva o wild girl?

– E a proposito di wilde, la stagione fredda approva la bandana: a sdoganarla la nuova collezione invernale firmata Versace, da indossare come vere piratesco oppure da nascondere sotto un cappello a falda larga per un look sofisticato e ricercato. Lucida e rigorosamente colorata, in stile glamour da impreziosire con una spilla.

Must have autunno 2021: la borsa pochette da portare come un morbido cuscino e gli stivali stringati

Irrinunciabile, accessorio daily preferito a cui affidiamo gran parte dei nostri effetti personali ed essenziali per vivere al meglio le giornate, la borsa non può mancare nel nostro guardaroba dell’autunno/inverno 2021, nelle sue più svariate declinazioni. Tra i modelli trendy di quest’anno lanciano l’ispirazione le passerelle, come quelle di Valentino e Fendi, li confermano anche i brand come Pinko: la maxi pochette colorate e morbida da portare con sé come una coperta di Linus, pensata per serate e tempo libero.

– Anfibi e cuissardes, gli stivali sono il must have della stagione fredda senza rivali anche quest’anno: dai modelli traforati che si iniziano ad indossare in autunno a quelli in camoscio dalle nuance delicate e neutre, a distinguersi verso l’inverno inoltrato sono i modelli chunky sotto al ginocchio stringati. Sono già cult, pronti a regnare sovrani nelle nostre scarpiere per dare un’allure rock alle nostre minigonne e shorts.