Pratico e veloce, lo chignon non ha rivali e può essere essere chic, pratico e femminile in un colpo solo. Un video di Tik Tok svela come realizzarlo in meno di un minuto.

D’estate i capelli lunghi ci fanno sentire delle sirene, ma è pur vero che vanno gestiti per limitare gli effetti del caldo. In nostro aiuto ecco arrivare acconciature come trecce, code di cavallo e chignon, pratici e veloci. E a proposito di chignon: è senz’altro uno degli hair look più comodi e pratici da realizzare, e proprio ultimamente Tik Tok lo ha eletto come l’acconciatura definitiva più rapida da fare in meno di un minuto.

Chignon basso e perfetto, a prova di Tik Tok

Non si tratta di un’acconciatura spettinata e realizzata alla meglio, ma anzi molto elegante, raffinata e raccolta: lo chignon infatti è basso, e si può realizzare anche lateralmente. E l’ottima notizia è che si realizza in meno di un minuto perché avrete bisogno unicamente di qualche elastico colorato a portata di mano, ed il gioco sarà fatto.

Ragazza bionda con chignon

Ciò che ha reso il video virale è il fatto di poter realizzare in pochissimo tempo un’acconciatura versatile, elegante, e capace di tenere i capelli al loro posto. Un altro dettaglio questo da non sottovalutare.

Il tutorial dello chignon da realizzare in meno di un minuto

Scelti i vostri elastici, meglio gli scrunchie sottili per fermare i capelli nello chignon, vi basterà dividere i capelli in due parti come a formare due code di cavallo, come mostra il video su Tik Tok.

Fate poi un nodo con le due sezioni di capelli divise in precedenza, a cui ne aggiungerete un altro. Non vi resta che legare i capelli arrotolandoli per fare uno chignon, e arrotolare poi le ciocche lunghe rimaste. Per fissarle vi basterà infilarle sotto lo chignon che avete fatto.

Ragazza bruna con chignon

Insomma lo chignon glam e perfetto per l’estate è quello che per realizzarsi dura quanto un video efficace e carino di Tik Tok. Ricordate anche di impreziosirlo con elastici più doppi e fantasiosi, con foulard, accessorio must have estivo 2020, e all’occorrenza di fermarlo con qualche forcina.