Insieme per un motivo speciale: Chiara Ferragni e le sorelle Valentina e Francesca si sono riunite per mamma Marina Di Guardo.

Si sono riunite e non hanno fatto mancare lo scatto social. Parliamo di Chiara Ferragni e delle sue sorelle Valentina e Francesca, protagoniste di un post su Instagram dedicato ad un momento speciale di mamma Marina Di Guardo. Di cosa si tratta? A spiegarlo sono state loro stesse.

Chiara Ferragni e le sorelle “tifano” mamma Marina

Chiara Ferragni

Le tre sorelle Ferragni si sono mostrate sui social per un appuntamento molto importante relativa alla signora Marina Di Guardo, loro madre. La donna, infatti, ha festeggiato l’uscita nelle librerie del suo ultimo romanzo intitolato “Quello che ti nascondevo”.

Per questa ragione le tre figlie hanno deciso di sostenerla e supportarla e, perché no, farle anche un po’ di pubblicità con una foto social dove sono tutte e tre riunite sul letto a leggere appunto il libro.

“Sister bookclub per l’uscita del nuovo libro di nostra mamma. In bocca al lupo mami”, ha scritto Chiara nella didasclia del post aggiungendo anche un cuoricino. Tantissimi i commenti per loro e, ovviamente, anche per la signora Di Guardo che è stata molto contenta del pensiero ricevuto e ha replicato alle figlie: “Le mie lettrici preferite”, anche in questo caso con tantissimi cuoricini.

A questo punto non resta che vedere quale effetto avranno sui loro seguaci che, probabilmente, anche solo per curiosità, saranno spinti ad andare a leggere il libro della madre delle tre ragazze. Vedremo se più avanti ci saranno dei feedback a tal proposito, intanto resta il bellissimo gesto d’affetto verso la madre.

Di seguito anche il post Instagram delle sorelle Ferragni per la mamma dove si può vedere anche il libro e i vari commenti ricevuti tra cui quello proprio della Di Guardo: