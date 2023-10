Il racconto di Giampiero Mughini al Grande Fratello con le confessioni sul tradimento alla moglie e come la donna l’ha scoperto.

Tra i protagonisti più seguiti dell’edizione in corso del Grande Fratello c’è sicuramente Giampiero Mughini. Il noto giornalista e volto tv, infatti, con i suoi modi è spesso sotto la lente di ingradimento e nell’ultima puntata andata in onda lo è stato ancora di più. Il motivo? Le parole sul tradimento alla moglie andato in scena in passato…

Giampiero Mughini e il tradimento alla moglie

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, c’è stato spazio anche per alcune curiosità sulla vita privata di Mughini. Incalzato dal conduttore Signorini a proposito di un’intervista rilasciata da sua moglie, il concorrente ha svelato come e perché l’ha tradita in passato.

“Lei ha raccontato che l’ho tradito? Verissimo. Come è successo? È successo che un’altra persona splendida che ricordo con affetto… È successo quello che succede nella vita di tutti. Poi non tutti lo ammettono. A me non piaceva stare così, nella menzogna. Lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano, quanto di più semplice. Forse volevo farlo sapere. La cosa è durata per un po’ di mesi con la piena consapevolezza di Michela, ma lei ci è stata male. Però in tanti anni di storia il bilancio con un solo tradimento può essere più che positivo”.

E parlando ancora della sua famiglia, non è mancato un passaggio sui suoi “figli a quattro zampe”, i cagnolini Bibi e Clint: “Ho sempre amato gli animali, ma senza Michela non avrei mai avuto questi cani che richiedono attenzione, cura e amore. Io da solo non avrei mai potuto prendermi cura di loro con la vita che faccio. I miei cani sono entrati nella mia vita perché c’era Michela”.

