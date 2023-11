Travestimento speciale per Chiara Ferragni che per Halloween ha scelto di imitare Sharon Stone nel celebri film Basic Instinct.

Non solo il costume di famiglia a tema ‘Super Mario Bros’ per Halloween. Fedez e Chiara Ferragni hanno avuto modo di partecipare ad una festa per adulti dove hanno dato sfogo alle loro fantasia. Se da una parte il rapper è passato quasi inosservato, lo stesso non è capitato a sua moglie che, per l’occasione, si è travestita da Sharon Stone nel celebre film Basic Instinct mettendo in scena persino il famoso “accavallamento” di gamba. Come era possibile immaginare, però, non sono mancate le polemiche.

Chiara Ferragni come Sharon Stone: la polemica

Chiara Ferragni

Come detto, la Ferragni si è vestita da Sharon Stone, o meglio, dal personaggio da lei interpretato in Basic Instinct, Catherine Tramell.

La somiglianza era evidente ma la bella influencer ha voluto fare di più. Infatti, ha messo in atto la famosa e celebre scena durante l’interrogatorio con la polizia. In quell’occasione, nel film, la donna, seduta su una poltrona nera, e con un abito bianco molto corto, compie il famoso “accavallamento” di gambe mostrando di non indossare gli slip.

La stessa scena, appunto, l’ha fatta la Ferragni scatenando, come era prevedibile, reazioni di ogni tipo. Al netto di qualche commento positivo che esaltava sia il travestimento che la sua bellezza, molti altri haters hanno, invece, criticato in senso opposto.

“Sharon Stone aveva stile, tu no”, “Lo stile l’hai lasciato a casa”, “Eleganza pari a zero”, “Sei caduta in basso”.

Come detto, però, ci sono stati anche pareri felici e complimenti “Io mi sogno da mamma essere così, ecco perché non lo sarò mai… Perché sarà sempre solo un sogno”.

Di seguito i due post condivisi su Instagram dall’influencer col suo travestimento per Halloween dove si possono leggere tutti i commenti di amici, fan e anche haters: