Procede a passo spedito la storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Sarebbe spuntata anche la data delle nozze…

Fanno sul serio Manila Nazzaro e Stefano Oradei. I due, ormai coppia fissa da diversi mesi, starebbero progettando ancora meglio il proprio futuro. L’ex Miss e il noto ballerino, infatti, stando alle ultime indiscrizioni, avrebbero segnato una data sul calendario. Quale? Quella delle nozze…

Manila Nazzaro e Stefano Oradei presto sposi?

Manila Nazzarro

A raccontare del possibile passo in avanti nella relazione tra la bella Manila e i buon Stefano è stato Chi che avrebbe ricevuto la soffiata dalle ‘amiche più intime e ciarliere’ della coppia.

Visto il grande successo del loro amore, con sorrisi, sentimenti e presentazioni in famiglia già andate a buon fine, pare quindi che i due stiano pensando al matrimonio. I due starebbero organizzando le nozze in grande segreto con tanto di data precisa già ipotizzata.

Secondo tale indiscrezione, la Nazzaro e Oradei potrebbero dirsi di “sì” entro maggio 2024.

La loro storia, all’inizio molto criticata, sembra aver superato le incertezze iniziali dovute alla precedente relazione della donna con Lorenzo Amoruso e ora potrebbe spiccare definitivamente il volo.

La stessa ex Miss, sulla sua felicità, aveva commentato: “Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono bel altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica..Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice”. Una felicità che, come detto, ora sembra esserci a tutti gli effetti.

Di seguito anche un post Instagram della coppia: