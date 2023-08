Curioso e inedito momento di imbarazzo in ristorante per Chiara Ferragni, protagonista di un “incidente” con la piccola Vittoria.

Verrebbe da dire “vita da mamma”. Anche Chiara Ferragni non è stata immune da un tipico incidente che accade tra madre e figli. In questo caso, figlia, la piccola Vittoria. Cosa è successo? A raccontare la disavventura vissuta in ristorante è stata la stessa imprenditrice digitale che sui social ha pubblicato una foto con tanto di spiegazione dell’accaduto.

Chiara Ferragni, disavventura con Vittoria

In questi giorni, la Ferragni e Fedez, insieme ai loro figli Leone e Vittoria, si trovano a Ibiza, in Spagna, a godersi una vacanza in famiglia tra sole, mare, piscina e ristoranti. Ecco, proprio in ristorante, a quanto pare durante la cena, mamma Chiara e la sua bimba sono state protagonista di una piccola disavventura.

A raccontarla proprio l’imprenditrice digitale con una simpatica storia su Instagram.

Mamma Ferragni ha, infatti, ammesso che Vittoria le ha fatto la pipì addosso proprio mentre la famiglia si trovava a cena. “Dopo che Vitto mi ha fatto la pipì addosso senza pannolino al ristorante”, le parole della donna che accompagnano una simpatica foto, anche un pizzico imbarazzata, mentre ancora lei e sua figlia si trovavano sedute al tavolo del locale.

Un episodio abbastanza comune tra figli e genitori che questa volta ha coinvolto la nota influencer e che sicuramente avrà fatto sorridere i suoi tantissimi seguaci.

