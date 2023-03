Audace e frizzante, Chiara Ferragni sceglie per la Paris Fashion Week due abiti che lanciano le tendenze night dress di quest’anno

Ci aveva già incantato e convinto alla MFW e ci è riuscita di nuovo anche alla Paris Fashion Week, ospite nel front row di Dior, con il quale il sodalizio si fortifica sempre di più – d’altronde la maison l’ha accompagnata anche nella sua prima serata sanremese, firmando diversi look manifesto -. Ancora una volta dai look di Chiara cogliamo tendenze pronte a scoppiare e altre pronte a consolidarsi, questa volta sull’onda dei party dress che indosseremo nella stagione primavera/estate 2023. Dai un look glamour black in stile free nipples al look fluo fur, che ha ufficialmente presentato la collezione dress di Chiara Ferragni brand, ecco i due look parigini.

Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week: per la sfilata Dior il look sexy, rock e black

Se sul palco dell’Ariston ha esordito tranquillizzando subito i presenti quando è scesa dalla scalinata con un abito che la mostrava nuda per finta riproducendo solo un disegno del suo corpo, questa volta a Parigi in un contesto decisamente diverso non vi era bisogno di nessun trucco: stavolta il free nipples è stato reale, in un effetto vedo non vedo di una canotta a rete nera. Un nude look in black che alimenta la tendenza ma anche la scelta di indossare abiti che aderiscono ad un’idea e ad un concetto.

Senza contare che anche questa volta l’imprenditrice digitale ha lanciato un’ispirazione per i look da sera dei prossimi party che verranno, riportando l’attenzione sulle combo. Canotta nude + gonna lunga volant a vita alta per valorizzare il punto vita e con spacco importante, un nude look nero reso rockeggiante da semplici anfibi neri e gioielli in argento per illuminare. Un look semplice, d’effetto e molto glam. Naturalmente made in Dior, con la complicità dell’influencer.

Look da sera in fucsia fluo con dettaglio fur: non solo nero, il party look è anche fluo e multicolor

La sera dell’arrivo a Parigi Chiara Ferragni ha inaugurato la sua breve ma intesa fuga nella città della moda più romantica con look da party multicolor, vivace e vitaminico: una scelta che ci conferma la tendenza dei colori fluo e degli accostamenti multicolor da indossare anche alla sera. L’abito è uno dei modelli lanciati dalla nuova collezione primavera/estate 2023-2024 di Chiara Ferragni Brand, un modello avvolgente, effetto seconda pelle con dettagli fur giallo lime sul décolléte.

Ad impreziosirlo una cascata di strass fucsia e uno spacco vertiginoso. L’effetto complessivo è un look vitaminico e vivace, grazie anche alle scarpe verdi modello Mary Jane sempre della collezione Chiara Ferragni. Il dress code ideale per i party di primavera è quindi multicolor, fluo, vivace e sexy!

Riproduzione riservata © 2023 - DG