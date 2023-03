Sensualità, urban vibes, trasparenze e lingerie sono le tendenze emerse dalla MFW 2023 da mixare in look inspo avvistati in passerella. Ecco un piccolo riepilogo

Il corpo e le sue molteplici espressioni per raccontare la persona e la sua personalità come si è appreso alla sfilata di Emporio Armani, memorabile per l’eccentrica eleganza dipinta da Re Giorgio che ha fatto sfilare le sue modelle con il sorriso. La voglia di scoprirsi, di valorizzare la bellezza del corpo con naturalezza e libertà, come ha mostrato la lingerie in vista e il trend degli slip dress – guai a non averne uno per il prossimo inverno -, la MFW 2023 è stata un’esplosione di sensualità e creatività che ha fatto emergere le nuove e fertili direzioni verso cui si muove la moda. E anche il nostro guardaroba, perché ci sono non poche tendenze da tener presente nell’autunno/inverno 2023-2024.

Tendenze Milano Fashion Week 2023-2024: slip dress, maxi coat, texture trasparenti, lingerie raffinata

Grande focus di questa MFW 2023 è stata la selezione dei tessuti e i giochi possibili nel plasmare i materiali: il maglione ad esempio è stata una tela su cui sperimentare la semplicità e riportare in auge il grigio come abbiamo visto da Prada oppure spingersi all’estremo tra frange e scaglie 3D come da Bottega Veneta. Una sperimentazione avvenuta anche nei colori, da quelli basic ai più accesi ad effetto multicolor o patchwork, tendenze tra le più amate e osare dagli stilisti.

Pizzo e tulle si sono prestati a costruire la geometria della sensualità che si è tradotta negli abiti lingerie trasparenti di Dolce e Gabbana, negli slip dress estremi realizzati con cristalli da Gucci e gioielli tribali da Cavalli fino a sfidare anche il denim che ha ceduto all’effetto see-through da Diesel.

Bustier, reggiseni ricamati, pizzo, merletto, chiamate a raccolta tutta la lingerie sexy e raffinata di cui disponete e non nascondetela perché abiti trasparenti e leggeri saranno la divisa glamour per accendere la seduzione alla sera e lasciare l’intimo a vista, anche sotto camicie e maglie trasparenti.

Ode infine al maxi coat, protagonista indiscusso del prossimo inverno: montone, peacoat, ecopelliccia, elegante, estroso, maxi o avvitato, non c’è passerella da Gucci a Fendi, da Prada a Luisa Spagnoli, dove non si sia avvistato un cappotto per far emergere la femme fatale che in noi.

I look inspo più belli in passerella da replicare nel prossimo inverno

Quali sono i look inspo visti in passerella che possiamo copiare ed indossare nella nostra quotidianità? Sicuramente un focus particolare è stato dedicato alla divisa da lavoro, aggiornata e resa contemporanea: Prada l’ha resa protagonista della sua passerella partendo dalla pencil skirt e da un maxi blazer in un total look in pelle da abbinare alle amatissime ballerine origami.

– Look romantico, femminile e sensuale quello di Alberta Ferretti ci sfida a riscoprire la bellezza dell’abito lungo in velluto rosso con vertiginosa apertura dietro la schiena oppure l’abito bustier sartoriale per ricercare un’eleganza classica in chiave originale.

– E per il nostro guardaroba da città più estremo, street e contemporaneo la sfilata Fendi ci ha regalato effervescenti ispirazioni, a partire dalla combo gonna+pantalone, sintesi perfetta della nostra voglia di essere audacemente femminili e inafferrabili. Naturalmente con al braccio o in spalla una it-bag per custodire l’essenziale.

