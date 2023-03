Anche da Dolce e Gabbana il corpo si mostra a colpi di trasparenze ed effetto lingerie: protagonista il nero, accompagnato da nuance glam e sexy, dall’oro al rosso

Il corpo è stato l’indiscusso protagonista della Milano Fashion Week 2023, complice la carrellata do slip dress, gonne e top ad effetto trasparenza, divise tra un inno al free nipple o all’effetto lingerie. Sulla passerella di Dolce e Gabbana, che hanno ripescato capi cult delle collezioni anni ’90 è il look total black e sexy a dominare la collezione autunno/inverno 2023-2024. Il duo di stilisti gioca a riscoprire il suo lato più glam, mettendo da parte i richiami alla Sicilia e alla tradizione knit: meno maglioni e più slip dress per il prossimo inverno, un invito a vivere la sera e a scoprire il lato più glam per esaltare la naturale sensualità del corpo, da mostrare con fierezza e mai nascondere.

Dolce e Gabbana, l’autunno-inverno 2023-2024: celebrare l’autentico sé di ogni donna

Si chiama Sensuale ed è, come spiega il duo di stilisti nel post, una collezione che racconta una nuova dimensione di sensualità femminile che si ispira alla naturalezza e spontaneità che caratterizza ogni donna: così l’effetto see-through diventa un disvelamento in un gioco di pesi, volumi e colori che attingono alla palette della seduzione femminile. C’è così il nero con il suo mistero, ma anche il rosso con la sua passionalità.

Fondamentale nell’ottica della collezione è anche la scelta di tessuti leggeri e raffinatissimi: tulle, pizzo chantilly, chiffon di seta, raso, texture che in chiave sexy ed elegante scoprono il corpo che non ha paura di mostrarsi e si lascia immaginare anche sotto una maxi ecopelliccia da stringere in vita con una cintura bustier.

I prossimi trend dell’autunno/inverno 2023-2024 avvistati da D&G

Ci aveva già pensato Elodie in Valentino al Festival di Sanremo ad inviarci un messaggio chiaro e forte, ribadito anche in occasione di qualche intervista: nel prossimo inverno ci saranno meno teddy coat e più ecopellicce, maxi, voluminose, che ci avvolgeranno in uno stormo di piume, avvistate in nero e in rosso alla sfilata di Dolce e Gabbana.

L’abito da sera femminile avrà un doppia anima: sarà da un lato sensualissimo, un vedo non vedo slip dress da completare con lingerie in bella vista, dall’altro il tailleur classico riveduto e corretto con giacca crop, bustier o camicia bustier sarà un mix esplosivo di sensualità che potremo vedere indossare da molte celebrity nel corso di quest’anno. Nel guardaroba elegante la bellezza dei capi dal taglio sartoriale sarà una piacevole (ri)scoperta.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG