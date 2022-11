Chiara Ferragni allo scoperto e a sostegno delle donne vittima di violenza, non solo fisica ma anche psicologica. Le parole e il suo racconto.

Nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, anche Chiara Ferragni ha voluto prendere parola e lo ha fatto con alcune stories su Instagram nelle quali ha annunciato di voler stare più vicina a tutte le persone che sono state vittime di casi simili. Ma non solo. L’imprenditrice digitale ha anche parlato di essere stata lei in prima persona ad aver subito delle situazioni di violenza psicologica in passato.

Chiara Ferragni: le parole sulla violenza sulle donne

Chiara Ferragni

“Oltre alla violenza fisica che siamo tutti abituati a riconoscere e condannare, ci sono altri tipi di violenza che noi donne subiamo quasi quotidianamente. Per esempio la violenza psicologica è molto più subdola e molto più difficile da riconoscere”. Inizia così il discorso di Chiara Ferragni su Instagram rivolto a tutte le donne e non solo.

“Credo che quasi tutte le donne abbiano subito almeno una volta violenza psicologica. O almeno parlo anche di me. Non giustifichiamo mai chi cerca di metterci dei limiti, chi cerca di sminuirci quotidianamente, chi cerca di non farci sentire abbastanza, chi non vuole veramente la nostra libertà, chi ci vuole tenere in gabbia e fidiamoci delle persone che invece ci vogliono proteggere, vogliono vederci felici perché sono quelle che sono le persone a cui dobbiamo stare accanto”.

In conclusione alle sue parole, la Ferragni ha anche rivelato di essere stata lei stessa vittima di violenza psicologica in passato: “Io stessa ho subito violenza psicologica in diverse relazioni e da diverse persone e te ne accorgi solo con il tempo, al momento non ti rendi neanche conto, pensi che sia normale ma non è normale, dobbiamo parlarne e sostenerci. La violenza psicologica è da condannare quanto quella fisica”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della moglie di Fedez:

