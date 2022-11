Il noto cantante Valerio Scanu sta intraprendendo una nuova vita da avvocato e negli ultimi mesi sta facendo pratica in uno studio.

Da cantante ad avvocato. Pare essere questa la nuova strada lavorativa intrapresa da Valerio Scanu che, dopo essersi laureato in Giurisprudenza, pare essere intenzionato a mettere a frutto i suoi studi. Parlando a Diva e Donna, l’artista ha spiegato la sua “nuova vita”.

Valerio Scanu: la nuova vita da avvocato

Valerio Scanu

Non solo il matrimonio annunciato con Luigi Calcara, Valerio Scanu ha deciso di cambiare decisamente vita anche se, siamo sicuri, la musica non mancherà mai di essere un punto fisso della sua quotidianità.

L’artista ha raccontato, infatti, di essere intenzionato e di aver già iniziato il percorso per diventare avvocato e di essere al momento nella fase di pratica.

“Ho trovato uno studio per fare pratica e mi sono iscritto all’albo lo scorso 13 ottobre. Mi occupo di diritto penale, fallimentare e tributario. Vado in tribunale per le udienze e nei cancellieri, giudici e avvocati noto stupore quando mi vedono: in effetti, data la mia carriera, paio fuori posto”, le sue parole.

Scanu si era laureato a luglio 2022 e si era iscritto all’Università Giustino Fortunato di Benevento nel 2018 dopo essersi appassionato al Diritto in seguito a una denuncia per diffamazione. Nonostante i tanti impegni musicali e televisivi, il ragazzo è riuscito a concludere splendidamenteo il percorso di studi. Chissà se adesso sia davvero questa la sua strada futura. Certamente una porta aperta dopo tanta fatica se la terrà aperta.

Nel futuro del ragazzo ci sarà però sicuramente il matrimonio col compagno che dovrebbe essere celebrato nel 2023, anche se ad oggi non esiste una data fissata, almeno pubblica. Il suo compagno Luigi è docente di Ingegneria elettrotecnica alla Sapienza di Roma.

Di seguito quello che era stato il post Instagram nel giorno della Laurea:

