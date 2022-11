Ancora protagonista sui social Chiara Nasti che dopo essere diventata mamma sta pubblicando tanti contenuti col suo Thiago. E l’ultimo…

Chiara Nasti è davvero super felice di essere diventata mamma e sta vivendo emozioni uniche. Ecco perché ha intenzione di viverle nel modo che ritiene meglio per sé, per il suo futuro marito Mattia Zaccagni e, ovviamente, anche per il suo piccolo Thiago. L’ultimo contenuto social, pubblicato nelle stories Instagram, però, è anche un “avviso” alle haters. Ecco cosa è successo.

Chiara Nasti anticipa le haters: le parole

Chiara Nasti

Dopo aver messo in chiaro con i suoi seguaci che avrebbe fatto di testa sua a proposito del pubblicare contenuti insieme al piccolo Thiago, Chiara Nasti sta condividendo ogni giorno tantissimi post e stories con lui a conferma di quanto sia stato per le emozionante diventare mamma.

Uno degli ultimi contenuto condivisi, però, ha voluto anticipare possibili critiche dagli haters anche se, probabilmente, è suonato per molti solo come una provocazione.

La donna, infatti, ha condiviso uno scatto mentre “dorme” o sta per farlo col piccolo in braccio. Nella didascalia della foto, ha scritto: “Amo dormire così”.

Alle parole in grande, la Nasti ha poi aggiunto: “Non iniziate a rompere dicendo che il bimbo deve dormire in un modo o in un altro…. perché i vostri consigli da saputelle vi giuro che servono per i vostri figli, non per quelli degli altri”.

Insomma, una presa di posizione bella e buona da parte dell’influencer che ha cercato di evitare le polemiche anticipandole. Siamo sicuri, però, che qualche messaggio le sarà arrivato lo stesso vista la provocazione col termine “saputelle”.

Ad ogni modo la donna è abituata ad ogni tipo di attacco da parte dei seguaci dei social e saprà come difendersi e rispondere nel caso servisse.

Di seguito un recente post Instagram con uno shooting di mamma e figlio:

Riproduzione riservata © 2022 - DG