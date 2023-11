Mamma Marina incanta le figlie. Chiara Ferragni, ma anche Valentina e Francesca, a bocca aperta per le foto della signora Di Guardo.

Solitamente sono loro a prendersi la scena sui social. Questa volta è toccato a mamma Marina Di Guardo. Stiamo parlando di Chiara Ferragni ma anche delle sorelle Valentina e Francesca che sono rimaste a bocca aperta nel vedere alcuni recenti scatti della loro madre per un servizio fotografico con annessa intervista a Vanity Fair.

Chiara Ferragni e le foto di mamma Marina

Chiara Ferragni

Come detto, questa volta a prendersi le luci dei riflettori sui social e non solo è stata Marina Di Guardo, madre delle sorelle Ferragni. La bellissima donna è apparsa assolutamente in tutto il suo splendore nelle ultime foto pubblicate su Vanity Fair, che accompagnano un’intervista nella quale ha raccontato di sé e del suo ultimo libro ‘Quello che ti nascondevo’.

La Di Guardo ha condiviso su Instagram alcuni degli scatti effettuati e ha stupito tutti non solo per la sua eleganza ma in generale per la bellezza evidente e la classe.

Al netto dei tanti commenti verso di lei da parte dei fan e seguaci, sono stati notati quelli delle sue tre figlie. Chiara, infatti, ha scritto: “Iconica”. Anche Valentina e Francesca non hanno fatto mancare il sostegno per la madre: “Ma sei pazzesca”, il commento della prima. “Iconic Marinona”, quello della seconda.

Negli scatti in questione la signora Marina appare con una scollatura importante in una foto, ma anche mettendo in mostra le gambe e uno sguardo profondo e intenso che hanno portato, come detto, ad una vera valanga di complimenti dai suoi 700 mila seguaci su Instagram.

Di seguito anche il post Instagram della Di Guardo con le foto che hanno lasciato tutte e tre le sorelle Ferragni di stucco e come loro anche i tantissimi seguaci: