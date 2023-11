Dopo il divorzio, nel cuore di Geppi Cucciari c’è un nuovo amore. La conduttrice e comica pizzicata col fidanzato.

Un nuovo amore per Geppi Cucciari. La nota conduttrice e comica, dopo il divorzio del 2016 da Luca Bonaccorsi, ha ritrovato il sorriso e anche un nuovo fidanzato. A raccontarlo è il settimanale Oggi che, annunciando la novità sentimentale del volto di Rai 3, ha pubblicato anche le foto che la mostrano accanto ad un misterioso uomo di nome Marco.

Geppi Cucciari ha un nuovo fidanzato

Geppi Cucciari

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la Cucciari avrebbe un nuovo amore. Accanto alla conduttrice ci sarebbe un uomo misterioso di nome Marco. Si tratterebbe di un imprenditore che secondo alcune voci lavorerebbe nel settore della ristorazione all’estero. Come madrina della giornata di chiusura della Festa del Cinema di Roma il 28 ottobre, la presentatrice è stata pizzicata mentre passeggiava nella Capitale con il compagno con cui avrebbe ancge alloggiato in un albergo in zona centrale. Successivamente è stata vista anche a cena mentre si scambiava con l’uomo delle tenere effusioni.

A quanto pare la brava Geppi ha ritrovato il sorriso e anche la serenità necessaria per ripartire dopo il divorzio sofferto e con annesse polemiche con l’ex marito Luca Bonaccorsi.

Già in passato, sempre ad Oggi, la donna aveva già dato qualche segnale di apertura ad un nuovo amore parlando di una lei “più indifesa che ha voglia di essere accompagnata”.

Per la conferma di questo nuovo amore bisognerà attendere le parole o foto ufficiali della diretta interessata.

Di seguito, invece, un recente post Instagram che riguarda la donna: