L’influencer più famosa del web ha condiviso un ricordo intimo e privato riguardo la sua relazione con il cantante. I followers impazziscono per questo momento di dolcezza.

Le dichiarazioni d’amore di Fedez a Chiara Ferragni ormai sono parte del nostro quotidiano. Ma, mentre siamo abituati a leggere le parole d’amore di lui per la moglie, di certo siamo meno avvezzi alle dediche romantiche di lei.

Stavolta Chiara Ferragni ci stupisce con un lungo post dedicato al marito Fedez, la “sua persona” come lei stessa lo definisce tracciando una dolcissima mappa della loro relazione.

La Ferragni ricorda l’inizio della sua frequentazione con Fedez e le prime uscite insieme. Durante una cena, nel lontano ottobre 2016, lui le avrebbe detto: “Vieni più vicino” e poi le avrebbe sussurrato: “Io non vedo l’ora di avere una famiglia con te.” Secondo Chiara questa è stata la più bella dichiarazione d’amore: la frase più profonda e sexy che un uomo le abbia mai detto.

Ecco dunque come Fedez ha conquistato il cuore di Chiara Ferragni: con la promessa di un futuro insieme. Una dichiarazione che ricorda la dolcissima canzone che il rapper ha dedicato alla moglie in occasione del loro anniversario, su una piattaforma galleggiante sul Lago di Como: “Mi fai venire voglia di futuro,” aveva detto lui tenendole la mano.

E ora arriva anche la romantica risposta di lei che conclude l’intenso ricordo dei loro primi giorni insieme col suggello di una promessa indimenticabile:

“Con tutti i nostri casini, le centinaia di litigata, i mille difetti che abbiamo noi siamo noi, e non sceglierei mai nessun altro.”

Non sceglierei mai nessun altro, dice Chiara. Romanticamente la Ferragni mette a corredo visuale della sua dichiarazione una foto in bianco nero di lei e Fedez, in cui i due sembrano complici e perfettamente in sintonia. Come le due metà della mela, lo yin e lo yang, nell’immagine i due profili di Fedez e di Chiara si completano e si confondono.