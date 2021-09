Il rapper ha dedicato il brano intitolato “Meglio di un Film” alla sua amata moglie nell’atmosfera romantica del Lago di Como.

Era il primo settembre 2018 quando l’influencer Chiara Ferragni ed il rapper Fedez si sono scambiati le promesse di matrimonio in un clima di estrema gioia ed emozione. Ancora innamoratissimi, i due giovani hanno costruito una meravigliosa famiglia, dando alla luce i piccoli Leone e Vittoria, di cui ogni giorno ci deliziano con teneri scatti e simpatici momenti.

Sono passati tre anni da quando i Ferragnez son diventati marito e moglie e, come di consueto, entrambi si sono scambiati grandi regali in occasione della ricorrenza: la prima è stata proprio la Ferragni che, al corrente della passione del marito per lo sport, ha deciso di donargli maglia e scarpe da basket, firmati da Kobe Bryant e Michael Jordan in persona.

Anche Fedez ha riservato un romantico pensiero alla moglie in occasione del terzo anniversario di matrimonio: infatti, a bordo di una piattaforma galleggiante con su un pianoforte, il rapper ha fatto ascoltare per la prima volta alla moglie la canzone “Meglio di un film“, dedicata e regalata proprio a lei per questa importante ricorrenza. Il tutto si è svolto durante un suggestivo tramonto sul Lago di Como:

“Mi fai venire voglia di futuro“: pragmatico ma esaustivo, conferma l’amore che lega i giovani da tre anni a questa parte. “Meglio di un Film” uscirà il 24 settembre ed è proprio Fedez a svelare sul suo profilo IG le tre diverse copertine, dove è presente anche la stessa Ferragni:

E voi che ne pensate di queste eclatante gesto romantico che Fedez ha riservato a sua moglie?