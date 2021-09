L’ex gieffina, protagonista di un nuovo reality in Brasile, si avvicina molto alla concorrente Aline Mineiro e scattano dei baci!

Un rapporto di amore e odio quello che numerosi telespettatori dello scorsa edizione del Grande Fratello Vip hanno instaurato con la bellissima Dayane Mello: la modella brasiliana, infatti, si è sempre fatta riconoscere per il suo carattere forte e deciso, grazie al quale, dopo numerosi mesi, è riuscita ad aggiudicarsi una posizione nella finale del reality.

Tuttavia, ad aver appassionato maggiormente il pubblico è stato il breve e controverso rapporto che Dayane ha stretto con l’attrice Rosalinda Cannavò: infatti, se inizialmente, dopo numerosi baci ed effusioni, si credeva si trattasse di amore, dopo varie discussioni e confronti, le due ragazze hanno chiarito che si trattasse semplicemente di una fortissima amicizia. Non a caso, la Cannavò attualmente è legata al calciatore Andrea Zenga, conosciuto anche lui all’interno della Casa.

Attualmente Dayane Mello è tornata in Brasile, sua terra d’origine, per partecipare al reality La Fazenda, equivalente de “La Fattoria” qui in Italia: la modella ha attirato sin da subito l’attenzione su di sé anche qui in Italia in quanto ha iniziato a legare con la concorrente Aline Mineiro, con la quale avvengono frequentemente scambi di coccole e tenere effusioni.

I fan più affezionati alla Mello però non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio fondamentale: la Mineiro somiglia in modo impressionante a Rosalinda, tanto da definirla addirittura la sua sosia! Le due ragazze si sono scambiate anche dei baci a stampo e Aline stessa, che di professione fa l’attrice, proprio come la Cannavò, ha dichiarato su Dayane: “Tu sei un ottima persona. Ha una bella lucentezza!“.

Inutile dire che è partita subito la ship! Voi che ne pensate? Vi piace Dayane?