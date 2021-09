A quanto pare, la fidanzata Vera si prenderebbe le colpe dell’atteggiamento equivoco del giornalista.

Sono già virali all’interno del Grande Fratello Vip le gaffe del giornalista Amedeo Goria, già pesantemente rimproverano dalla sua coinquilina Manila Nazzaro per aver allungato un po’ troppo le mani e per i continui comportamenti molesti verso Ainett Stephens, modella ed ex Gatta Nera del Mercante in Fiera.

Tuttavia, nessuno ha potuto fare a meno di notare un altro dettaglio: il giornalista è sempre in slip durante la giornata, suscitando la disapprovazione soprattutto delle altre concorrenti. Quale sarebbe il motivo, ci stiamo chiedendo tutti quanti? Ci dà una risposta – o forse più una giustificazione poco credibile – la modella moldava Vera Miales, legata al conduttore da un anno (che comunque ha deciso di entrare nella casa da single, altro fatto che non ci quadra).

La donna infatti afferma: “Colpa mia se Amedeo non ha shorts perché quando gli ho preparato la valigia, ho messo dentro solo abbigliamento perlopiù elegante…“. Dite che sia la verità o solo una scusa? Noi abbiamo qualche dubbio, visto che Vera passa anche all’attacco: ” Sono d’accordo che fa parte del buongusto indossare un abbigliamento adeguato ma, al mare, dovrebbe andare in jeans? Se fosse stato Alex Belli a stare in mutande? Sono sicurissima che nessuno avrebbe avuto nulla da obbiettare!”

Voi cosa ne pensate? Si tratta di amore o cecità quello di Vera verso Amedeo?