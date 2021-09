Il cuoco e conduttore rai parla a tutto tondo del rapporto con la moglie in un’intervista.

Tutti conosciamo Andrea Mainardi, cuoco consacrato grazie alla sua abilità dimostrata da anni alla trasmissione Rai La prova del cuoco, condotto da Antonella Clerici. Lo chef ha rilasciato per il settimanale Vero un’intervista in cui ci racconta della sua vita quotidiana e del rapporto con la moglie, Anna Tripoli. “Io e mia moglie ci compensiamo: lei è molto posata, io sono uno zarro” dichiara, lasciandoci intendere che nella coppia ci siano molto equilibrio e stabilità.

I due si sono uniti in matrimonio nel 2019, dopo che il conduttore ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre per la coppia, già felice, è previsto un dolce arrivo: quello del loro primo figlio. Ricordiamo che Andrea Mainardi è già papà di una bambina di nome Michelle, nata dalla sua precedente relazione con Laura Forgia. Per quanto riguarda il futuro nascituro, lo chef non sta nella pelle: “Anna mi renderà papà di un maschietto, non vedo l’ora di regalargli macchinine e portarlo a pescare“. L’arrivo di un bimbo in famiglia è sicuramente un lieto evento: siete contenti per lo chef? Pensate anche voi che anche la piccola Michelle sarà felice dell’arrivo di un fratellino?