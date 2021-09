Ecco qual è stato il percorso dell’esplosivo ex conduttore di X-Factor. Quali sono ora i suoi progetti?

Classe 1980, Alessandro Cattelan non manca di portare la sua grinta in TV ormai da diversi anni, coinvolgendo nelle sue trasmissioni sia i più piccoli che i più grandi. Ma quali sono stati i momenti e gli show più importanti nella sua carriera? Quali sono i suoi programmi al momento? Scopriamolo insieme.

Il presentatore, ospitato questo pomeriggio da Serena Bortone nel suo talk-show di Rai1, Oggi è un altro giorno, ci racconta qual è stato il suo excursus in televisione. Ha infatti cominciato sin da piccolo partecipando ad un programma che portiamo tutti nel cuore, lo Zecchino d’oro. “Quali erano i tuoi sogni da bambino?” chiede in proposito la conduttrice, e lui risponde ironicamente: “Mi sarebbe piaciuto fare il cantante, ma per fortuna di tutti non è successo!”

Dopo aver condotto alcune trasmissioni minori, di natura musicali o dedicate ai più giovani, la fama nazionale arriva senza dubbio nel 2004 quando presenta su Mtv, insieme a Giorgia Surina, le versione italiana dello show musicale TRL. Poi, dal 2011 sino allo scorso anno, ha condotto magistralmente il talent show X-Factor, dove ha conquistato definitivamente il cuore degli italiani.

Abbandonato X-Factor, lo vedremo sul piccolo schermo con lo show Rai Da grande, e a riguardo dice: “In effetti grazie a questo programma ho realizzato il sogno di diventare cantante! Ci sarà da divertirsi, mascherarsi, ballare e ragionare…”. Noi non vediamo l’ora di guardarlo, voi?