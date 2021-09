Pubblicato su Instagram un tenero video della coppia mentre festeggia il compleanno del calciatore.

Il calciatore ed ex concorrente del Grande Fratello, Andrea Zenga, pubblica una storia su Instagram per ringraziare i suoi followers, che lo hanno letteralmente sommerso di auguri in vista del suo 28esimo compleanno. “Eccomi ragazzi! sono un po’ vecchietto, ma vi ringrazio tantissimo per gli auguri che mi state facendo!” dice mentre si riprende. Un istante dopo, si scambia un casto e tenero bacio con la compagna, l’attrice Rosalinda Cannavò. che ha conosciuto e cominciato ad amare dentro la casa del Grande Fratello.

La ragazza, dichiara lui, gli avrebbe fatto un bellissimo regalo di compleanno: oltre ad averlo accolto in casa con tanto di “crostatina e palloncini“, l’attrice gli ha regalato un emozionante viaggio per loro due a Londra! Ecco quindi che i due la notte stessa partono per la regale capitale d’Inghilterra. Infatti nelle storie successive vediamo la giovane coppia rilassarsi e passeggiare per Hyde Park per poi fare un tour dei musei più famosi. I due ragazzi sembrano più uniti di prima e felici come non mai. D’altronde, chi non sarebbe felice di prendersi un momento di relax e concedersi una vacanza all’estero con la propria metà? Un grande augurio ad Andrea!