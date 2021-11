Chiara Ferragni si presenta sempre più provocante sulla copertina dedicata a “The Ferragnez” lo show sulla famiglia dell’influencer: spacco e tacchi vertiginosi infiammano il web.

In questi giorni, sul profilo di Chiara Ferragni e Fedez ci sono le copertine e le riprese del tanto atteso show The Ferragnez che andrà in onda a Dicembre, su Prime Video. Nella foto di presentazione però i dettagli non vengono lasciati al caso e si nota una Chiara molto audace.

L’audace copertina dei “The Ferragnez”: Chiara Ferragni femme fatale

Manca poco alla messa in onda dello show The Ferragnez incentrata su tutta la famiglia dell’influencer Chiara Ferragni, con anche la presenza del piccolo Leo. A far rimanere a bocca aperta però non è la situazione in sé, ma la copertina che vede Fedez seduto su una sedia un po’ sbottonato e Chiara Ferragni con uno spacco vertiginoso e molto audace. La versione “femme fatale” dell’influencer la vede con un abito lungo nero che mostra le gambe in maniera molto “libera”. Lo show si prospetta molto vicino alle storie Instagram che la coppia ha sempre fatto mettendo in mostra simpatici siparietti famigliari. Certo questa copertina non lascerà nessuno indifferente con la posa provocante dell’influencer.