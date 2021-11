Giulia De Lellis fa una gaffe sull’Europa e i social la riempiono di commenti ironici sul suo scivolone.

Si sa, Giulia De Lellis non è nuova alle gaffe sui social insieme a molte influencer. Questa volta a risentirne è la geografia che a quanto pare ha fatto confondere un po’ l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che in questi giorni si trova a Londra. Il web ha colto l’occasione per scatenarsi con i commenti ironici ma c’è anche chi la difende per questo piccolo scivolone.

Giulia De Lellis confonde UE con Europa e fa una gaffe: spietati i social

“Si sta sempre da dio a Londra comunque, se potete fare un salto secondo me è una delle città più belle, non posso neanche dire più Europa però”, queste le parole di Giulia De Lellis che ha confuso un po’ le cose. Londra non è più nell’Unione Europea ma per errore la giovane influencer sostiene che Londra non sia più in Europa. Sul web si scatenano i commenti ironici sul suo scivolone, alcuni anche abbastanza pungenti, ma c’è anche chi la difende. Alcuni follower hanno infatti parlato di una semplice confusione che può capitare a tutti: “Va beh raga si è confusa perché Londra non fa più parte del Unione europea, calmi”. Per la maggior parte però i social si scatenano con i commenti negativi sotto il video.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!