Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono una coppia? La famiglia (non) è al settimo cielo. Tutte le indiscrezioni.

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ha scosso il mondo del gossip. Dopo la fine del flirt con Silvio Campara, Ferragni ha stretto un legame speciale con Giovanni, nipote del celebre imprenditore Marco Tronchetti Provera. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, questa relazione sarebbe iniziata in modo inaspettato, diventando sempre più seria e intensa nel corso dell’estate. Ma come l’ha presa la famiglia dell’influencer? Scopriamo i dettagli.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: un amore nato per caso

Il primo incontro significativo tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera risale a un viaggio organizzato in Corsica e Sardegna, dopo la rottura con Campara.

In quella occasione, Chiara e Giovanni si sono riavvicinati e hanno trovato conforto l’uno nell’altro. Si erano già conosciuti in passato, dato che i loro figli frequentano la stessa scuola a Milano.

Chiara Ferragni

Inizialmente, il loro rapporto si è sviluppato attraverso conversazioni e supporto reciproco durante momenti difficili, ma è stato solo con il tempo che si è trasformato in qualcosa di più profondo.

Secondo Parpiglia, la relazione tra i due è nata da un’intesa sincera e da numerosi scambi di idee.

La reazione della famiglia

Nonostante l’affetto tra Chiara e Giovanni, sembra che la famiglia Tronchetti Provera non abbia accolto la relazione con entusiasmo.

Alcuni membri della famiglia di Giovanni avrebbero espresso preoccupazioni per la visibilità e la rapidità con cui questa nuova storia d’amore è diventata pubblica.

Questa reazione, secondo Parpiglia, deriva dal fatto che la famiglia Tronchetti è sempre stata molto riservata, al contrario della famiglia dell’influencer.

Solamente nelle ultime ore è spuntata sul web la prima foto del bacio tra Chiara e Giovanni, e questo non è che l’inizio. Come evolverà il rapporto tra i due? Non ci resta che attendere per scoprirlo.