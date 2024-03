Chiara Ferragni e Fedez insieme per la festa di Leone. Sono usciti dalla crisi? Arrivano segnali incoraggianti ma i fan notano un dettaglio.

Il 19 marzo è stato il giorno del settimo compleanno di Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, e non sono mancati i grandi festeggiamenti. Nonostante la crisi che affligge i Ferragnez, Chiara e Federico erano entrambi presenti alla festicciola a tema Sonic organizzata per il loro primogenito.

Alcuni fan della coppia hanno interpretato la festa come un segnale incoraggiante che indica che la coppia sta superando la crisi, tuttavia alcuni utenti hanno notato alcuni dettagli che, al contrario, sembrano indice di una fine imminente.

Chiara Ferragni e Fedez al compleanno del figlio: segnali incoraggianti?

Erano attesissime le foto di Chiara e di Fedez al compleanno del figlio Leone. I fan, infatti, si domandavano se avrebbero festeggiato insieme o se, come spesso accade nelle famiglie con genitori separati, ci sarebbero state feste separate.

Gli utenti social sono rimasti sorpresi nel vedere che Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato foto simili insieme al festeggiato, ma da separati. Infatti, durante la giornata non sono spuntate foto della famiglia al completo.

Ma anche un altro dettaglio ha scoraggiato i fan dei Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez cambiano strategia di comunicazione

I follower della coppia hanno notato che qualcosa è cambiato nei post pubblicati dai Ferragnez. Infatti, sia Chiara che Federico non stanno più mostrando il volto dei figli. Potrebbe sembrare una scelta casuale, ma alcuni hanno capito al volo il vero motivo che potrebbe celarsi dietro questo cambio di comunicazione.

Infatti, questa strategia potrebbe indicare che la battaglia legale per la custodia dei figli sta per cominciare. Il fatto di non mostrare il volto di Leone e Vittoria potrebbe, infatti, favorirli nella causa per l’affidamento in caso di divorzio definitivo.