Eros Ramazzotti e l’ex moglie Marica Pellegrinelli di nuovo insieme per il compleanno del figlio. C’è anche il nuovo compagno di lei.

Non solo Chiara Ferragni e Fedez si sono riuniti in occasione del compleanno del figlio Leone, ma anche Eros Ramazzotti e l’ex moglie Marica Pellegrinelli che si sono mostrati insieme in occasione del compleanno del figlio Gabrio Tullio.

Le immagini dell’evento, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, hanno immortalato il felice momento trascorso in famiglia. La famiglia allargata di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si è, infatti, riunita per festeggiare il nono compleanno del loro secondogenito.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: alla festa c’è anche il nuovo compagno di lei

Pochi mesi fa l’ex modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli, ha annunciato la sua terza gravidanza. Il padre del nascituro è il suo nuovo compagno, il dj e produttore William Djoko.

Eros Ramazzotti

Anche quest’ultimo era presente alla festa di compleanno di Gabrio Tullio, così come non è mancato il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Il piccolo Cesare è stato fotografato in braccio al nonno affettuoso.

Insomma, sembra proprio che la grande famiglia allargata stia vivendo un momento di serenità nonostante gli importanti cambiamenti.

Eros e Marica: un rapporto di amicizia dopo il divorzio

Tra Eros e l’ex moglie Marica c’è un profondo legame di amicizia anche dopo il divorzio.

Infatti, in un’intervista l’ex modella, a proposito di Eros, ha dichiarato: “Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini“. Inoltre, aveva chiarito: “Lui può entrare in casa come e quando vuole, ovviamente nel rispetto di tutti, ma prima di noi ci sono i nostri figli. Se io sono quella che sono è perché sono stata con lui e perché ho avuto una crisi e oggi spero di essere diventata una persone migliore“.