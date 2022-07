Chiara Ferragni e Fedez hanno soggiornato a Roma in un hotel di lusso: ecco quanto costa la location da urlo dove hanno alloggiato.

Roma, Città Eterna e che merita di essere visitata in ogni momento. Ecco allora che Chiara Ferragni e Fedez ne hanno approfittato per un breve soggiorno, presumiamo anche per motivi di lavoro, senza badare a spese per l’alloggio. Infatti, la coppia ha optato per un hotel di lusso, tra i più belli e suggestivi della città. Volete sapere quanto costa? Ora ve lo diciamo…

Chiara Ferragni e Fedez: quanto costa l’hotel dove alloggiano

Chiara Ferragni e Fedez

La nota influencer visita spesso la Città Eterna e anche in questa occasione, per il suo soggiorno non si è fatta mancare una location degna di nota. La Ferragni, insieme ai figli e apparentemente senza Matilda, la cognolina che nelle scorse ore ha festeggiato 12 anni, ha raggiunto il marito a Roma scegliendo un albergo di lusso con vista mozzafiato dal Quirinale alla Basilica di San Pietro.

Da quanto si capisce dai post social della coppia, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto l’Hotel Eden per queste ore romane. Si tratta di una struttura storica tra le più iconiche della città.

L’Hotel Eden è uno storico albergo romano che vanta anche una definizione di notevole importanza nel manuale di Murray: “Il miglior hotel di Roma, con viste mozzafiato sulla città e sulla campagna circostante”.

L’albergo offre i migliori servizi di lusso che si possano chiedere, oltre ovviamente a camere con vista mozzafiato ed ambienti eleganti. Esistono svariate tipologie di stanze, dalle camere standard fino alle suite con area salotto e terrazzo privato in cui rilassarsi e ammirare la città.

Proprio una di queste ultime, sembra essere stata la scelta dell’impreditrice digitale e del cantante. Dalle immagini condivise sui social, anche se è difficile capire nello specifico di quale “camera” si tratti, pare proprio che i Ferragnez abbiano puntato su una Suite, forse la Suite Aurora Terrace che offre una propria terrazza privata. Quanto costa? Stiamo parlando di una cifra che va oltre i 3.700 euro a notte.

Di seguito un post Instagram della Ferragni con alcuni scatti dall’hotel:

