Manuela Raffaetà, ex compagna di Marco Melandri, esce allo scoperto e confida di aver iniziato una frequentazione con un altro pilota.

Sono stati per anni, ai tempi delle corse in moto di lui, una delle coppie più in vista del paddock, adesso Marco Melandri e Manuela Raffaetà fanno parlare anche in tema di gossip, specie dopo la partecipazione dell’ex motociclista a L’Isola dei Famosi. In questo caso, però, è quella che adesso è la sua ex compagna ad essere al centro dei rumors per una nuova relazione con un altro centauro.

Marco Melandri, la ex si vede con un altro pilota

Marco Melandri Manuela Raffaetà

Non si tratta ancora di una relazione, ma probabilmente l’inizio di qualcosa. La conferma è stata data dalla diretta interessata che è stata pizzicata da Mowmag a baciarsi con un altro pilota, Luca Savadori.

“Luca è un amico, non un fidanzato. Sono concentrata su mia figlia”, ha inizialmente cercato di sminuire Manuela. Poi però, a domanda precisa sul bacio dato e visto dai paparazzi: “C’era vicinanza ma ci siamo visti solo una volta. Bacio? Prima o poi doveva capitare. Non posso restare ad aspettare Marco”.

E ancora sulla liason con Luca Savadori: “Ad ogni modo siamo amici. Siamo tutti e due single e abbiamo passato una buona serata. Avevo dichiarato che sto voltando pagina e l’ho fatto. Sono una persona libera e posso fare quello che voglio. Ci sono dei corteggiatori per i quali, quando la bimba è tranquilla, posso ritagliarmi dello spazio anche da donna e non solo da mamma”, ha risposto l’ex di Marco Melandri.

Una versione dei fatti confermata anche da Salvadori: “Come molti ben sanno io non sono fidanzato. Frequento un po’ di ragazze e c’è stato questo incontro. Ma io sono assolutamente libero”.

Questo, invece, un post Instagram recente di Manuela sulla sua relazione con Melandri:

