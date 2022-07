9 anni per il principino George, figlio di William e di Kate. Sui social uno scatto diventa virale per la somiglianza col padre.

Una giornata speciale per la Famiglia Reale inglese che ha festeggiato oggi il compleanno del principino George. Sono 9 anni per il figlio di William e Kate che per l’occasione è stato omaggiato anche da un messaggio apparso sui profili social dell’account ufficiale ‘The Duke and Duchess of Cambridge’ dove il piccolo appare sorridente in una foto che è diventata virale per una ragione…

William e Kate, il piccolo George compie 9 anni

Kate Middleton Principe Wiliam

Come detto, oggi il principe George compie 9 anni. Per l’occasione, sul profilo ufficiale Instagram e su quello Twitter della famiglia di William e Kate è stata condivisa una foto del principino come da tradizione. “George oggi fa 9 anni”, ha scritto l’account Reale.

Il nuovo scatto di Kensington Palace ha fatto velocemente il giro dei social e, ovviamente, di tutti i giornali non solo per la notizia ma soprattutto per una cosa in particolare: l’incredibile somiglianza tra il piccolo Reale e suo padre William. Infatti, il primogenito di William e Kate, che dovrà poi ricoprire il ruolo di Re di casa Windsor, nello scatto appare assolutamente sorridente con una espressione che ai tanti utenti che hanno osservato la foto ha ricordato proprio suo padre.

Nei commenti al post della Famiglia Reale, infatti, le persone si sono sbizzarrite e molti hanno fatto notare come George sembri il gemello di suo padre William.

Ricordiamo come il piccolo George sia il terzo in linea di successione al trono dopo il principe Carlo e il papà William. Secondo i tabloid britannici, il bambino avrebbe di recente scoperto di essere una persona assolutamente importante. Precisamente il principino avrebbe compreso il suo ruolo due anni fa, nell’estate 2020.

Di seguito gli auguri al Principino George in un post su Twitter dei Reali:

George is turning 9! 🎂🎈 pic.twitter.com/3VmttlX8ui — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 21, 2022

E questo, invece, il post con il confronto tra padre e figlio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG