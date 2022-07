Sfogo social dell’ex gieffina Rosalinda Cannavò che su Instagram ha voluto lasciarsi andare ad una storia molto sentita e forte.

Non sappiamo cosa sia successo, ma possiamo intuire il contesto a cui Rosalinda Cannavò fa riferimento. L’attrice ed ex gieffina se l’è presa con lo Stato per questioni economiche legate, probabilmente, alle tasse e più in generale per il sistema che, a detta sua, premia i “furbi” e i “disonesti”.

Rosalinda Cannavò, lo sfogo social

Rosalinda Cannavò

“Oggi sono inca****a nera, sì! Perché lo stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta. Se sei disonesto ti premia. Lavori in nero? Ti premia con un reddito di cittadinanza e arrivi a guadagnare più di chi dichiara persino l’aria che respira. Non è normale”, le parole di Rosalinda Cannavò.

E ancora: “Eh sì! Benvenuto nel mondo della Partita Iva. Finora ho pagato migliaia e migliaia di euro in tasse. IVA, Inps, Irpef, e chi più ne ha più ne metta. E lo so che molti, oserei dire troppi di voi, mi capiscono perfettamente. Ho pagato e pago e spesso mi sono trovata in difficoltà, ma non ho nulla di cui vergognarmi. Chi si dovrebbe vergognare sapete chi è? Questo nostro Stato che permette un sistema fiscale scandaoloso quasi strozzino, sì così li definisco. Un fisco che riesce a toglierti oltre il 55% di ciò che incassi senza darti nulla in cambio. Un fisco che permette a milioni di scaltri di evadere continuamente e che lincia e bastona perciò coloro che hanno sempre pagato. Tra l’altro, prima di tacermi, trovo assurdo che servano consulenti perché pagare le tasse è complicatissimo. Chiudo qui questo discorso, scusate le sfogo”.

Come detto, non sappiamo cosa abbia generato il suo sfogo ma è possibile che abbia a che vedere con alcuni suoi guadagni derivanti da attività di marketing che, magari, sono stati tassati oltremodo.

Di seguito un recente post della ragazza:

