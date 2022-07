La sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha raccontato ai fan di non essere molto amante della palestra e che per il fisico deve ringraziare…

Farà discutere per queste sue affermazioni, ma Cecilia Rodriguez piace anche per questa sincerità e per un modo di esprimersi senza peli sulla lingua. E allora ecco che la sorella di Belen, rispondendo ad un Q&A su Instagram, ha rivelato di non amare la palestra e che per il suo fisico c’è solo una persona da ringraziare…

Cecilia Rodriguez: “Non mi alleno…”

La bellissima Cecilia Rodriguez, che molto presto potrebbe anche compiere il grande passo col compagno Ignazio Moser, ha dedicato un po’ di tempo ai suoi fan decidendo di rispondere alle loro domande.

Tra queste, spicca una relativa alla sua bellezza e a come si prende cura del suo fisico. Un utente, infatti, le ha scritto: “Sei la perfezione. Quante volte a settimane ti alleni per avere questo fisico?”. La risposta di Ceciu è spiazzante: “Mi dispiace dirtelo, ma lo dico anche con tanto orgoglio a questo punto: non mi alleno, manco una volta al giorno. Mai. Ringrazio mia mamma Veronica Cozzani”. Insomma, dalla risposta dell’argentina, per il suo fisico, la donna deve solo ringraziare la genetica.

Tra le altre domande che le sono state poste, poi, la Rodriguez ha risposto sul cibo preferito, spiegando siano le patatine fritte, ma anche alcune domande di carattere molto più tenero come quelle legate ad un posto dove trovare serenità che la modella ha indicato essere la famiglia, con tanto di foto di tutto il “clan” argentino.

Un passaggio dedicato anche alla sorella ed in questo caso ai suoi nipotini. Infatti, a chi le ha chiesto cosa fa per rilassarsi, in tono che sembra ironico, Cecilia ha risposto: “Guardo i miei nipoti………”.

Di seguito un recente post Instagram:

