Tale madre, tale figlia: la giovane 22enne Sasha, figlia di Natasha Stefanenko, ha preso parte al suo primo fashion show.

Sua madre l’abbiamo vista in tv per anni, con la sua travolgente simpatia, bravura e, ovviamente, bellezza. Ora tocca a lei e in queste ore è arrivato pure il debutto. Parliamo di Sasha, figlia 22enne di Natasha Stefanenko, che ha fatto il suo esordio in passerella con la classe e lo splendore tipico di famiglia.

Natasha Stefanenko, l’esordio in passerella della figlia

Come era facile intuire, la bellezza è di casa per Natasha Stefanenko e lo stesso vale per sua figli Sasha. La modella conduttrice 51enne è orgogliosa infatti della sua ragazza, oggi 22enne, che ha intrapreso la carriera di indossatrice.

La stessa showgirl ha condiviso sui social alcuni post con foto e video della sua “piccola” affermando di essere estremamente orgogliosa di lei.

La ragazza, avuta dal marito Luca Sabbioni, ha fatto il proprio debutto in passerella nel suo primo fashion show. Sasha ha sfilato a Bologna per un noto brand di bikini. Fisico mozzafiato e portamento certamente ereditato dalla mamma.

“Ieri Sasha ha fatto il suo primo fashion show. Forse er più in ansia io di lei. E’ stata bravissima! Sono la mamma più orgogliosa del mondo”, ha scritto la Stefanenko su Instagram.

Le due sono molto legate come hanno confermato anche di recente quando avevano partecipato all’ultima edizione di Pechino Express mostrando i loro sentimenti. La 22enne sembra voler ripercorrere le orme della mamma.

Di seguito il post della Stefanenko su Instagram:

