Brutta notizia per il noto attore Renato Pozzetto che piange la scomparsa di suo fratello Ettore. L’uomo aveva 91 anni.

Lutto per l’attore Renato Pozzetto. Nelle scorse ore, infatti, è morto Ettore Pozzetto, fratello maggiore del noto interprete. L’uomo aveva compiuto 91 anni lo scorso aprile. A darne notizia è stato prima di tutti il sito Varese News che ha pubblicato l’annuncio mortuario.

Renato Pozzetto: morto suo fratello Ettore

Renato Pozzetto

La notizia della morte del fratello di Renato Pozzetto porta sicuramente grande tristezza a tutti i fan dell’attore che gli stanno già manifestando grande solidarietà con messaggi privati e pubblici.

Da quanto si apprende, la data dei funerali è prevista per il prossimo 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio, località in provincia di Varese. “Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento”, si legge nel messaggio pubblicato nelle scorse ore da Lucia, moglie di Ettore Pozzetto, e i figli Rossella e Riccardo, che hanno annunciato pubblicamente la scomparsa dell’uomo.

Oltre a Renato, Ettore Pozzetto era fratello maggiore di Achille, che era scomparso alcuni anni fa, e di Giorgio. Non aveva mai avuto frequentazioni con il mondo dello spettacolo e del cinema, lavorando per anni alla Ignis-Ire. Proprio Gemonio è la località dove la famiglia Pozzetto risiedeva e dove si stabilì durante gli anni della guerra quando Milano (dove nacque anche Ettore) era sotto i bombardamenti.

Per il momento l’attore non ha rilasciato dichiarazioni confermando, come ha sempre fatto, la massima riservatezza per quanto riguarda la sua famiglia. Lui e i suoi 3 fratelli hanno vissuto la loro gioventù nella località di Gemonio ma dopo il successo avuto in carriera, Renato aveva lasciato casa per andare a vivere a Milano.

Riproduzione riservata © 2022 - DG