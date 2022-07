Nuove pose troppo piccanti per Britney Spears che sui social è stata censurata e il suo post è stato rimosso.

Continua la serie di scatti decisamente piccanti e osé da parte di Britney Spears. La cantante, reduce dalle recenti nozze con Sam Asghari, è ormai nota per i suoi post social su Instagram molto spinti. Questa volta, però, la piattaforma ha avuto la meglio censurandola. O meglio, rimuovendo direttamente la sua foto.

Britney Spears, Instagram rimuove il suo post

Britney Spears

Le sue foto social devono avere molto seguito se Britney Spears continua a farle e a spingersi sempre oltre. Anche questa volta, la cantante finisce al centro dell’attenzione anche se non per un buon motivo. La ragazza, infatti, ha superato il limite in un recente post obbligando Instagram a rimuoverlo.

La reginetta del pop si è mostrata completamente nuda in uno scatto di schiena senza lasciare nulla all’immaginazione. Le foto della donna, questa volta, però, sono state considerate un po’ troppo eccessive tanto da costringere il social network ad optare per loro rimozione.

Non è la prima volta che la freschissima sposina, moglie di Sam Asghari, si mostra in tutta la sua bellezza. Britney, infatti, è solita mostrare le sue forme in scatti super piccanti e nonostante qualche critica non ha smesso un giorno di farlo.

Le ultime, fatta eccezione per quella rimossa perché ritraeva immagini di nudo, la vedono sdraiata su un letto in topless e con una mutanda, o forse un costume, sul verde. Chissà cosa ne penseranno gli oltre 41 milioni di followers…

Di seguito il più recente post Instagram dell’artista:

