Una grande emozione per Blanco che al termine dell’ultimo concerto si è lasciato andare a delle lacrime significative: il racconto.

Se nelle scorse ore si era parlato di lui per l’abitudine e la naturalezza nel vestire, spesso, solo intimo anche in pubblico, adesso Blanco torna alle cronache per un qualcosa di ben diverso e decisamente molto più profondo sotto l’aspetto emotivo. Al termine del suo ultimo concerto, l’artista si è lasciato andare ad un pianto a dirotto come lui stesso ha raccontato…

Blanco in lacrime: le sue parole

CS_Blanco_Mahmood_credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

Come anticipato, Blanco si è lasciato andare ad un momento di grande emozione al termine del suo ultimo concerto in Toscana. A rivelarlo è stato il diretto interessato che sui social ha voluto descrivere questo intimo attimo di commozione vissuto con un tenerissimo post su Instagram.

“Dopo il concerto ho pianto, non lo facevo da tanto”, ha raccontato Riccardo Fabbriconi, vero nome del cantante vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood. E ancora: “Per una serie di motivi dolore, gioia di quel momento e la bellezza anche dell’imperfezione, della sfortuna e la fortuna di come succedono le cose”.

“Sono un ragazzo normalissimo che ha iniziato a scrivere nella cantina di casa sua, tre anni fa, per gioco perché amavo la musica e la amo. Stasera 40 mila persone hanno cantanto una canzone scritta proprio in quella cantina con una penna blu su quaderno a righe di scuola”.

Con queste parole il cantante, tra i più apprezzati del momento, si è mostrato estremamente sincero e “umano” oltre che molto grato al suo pubblico per il successo ottenuto negli ultimi anni.

Di seguito il post Instagram del cantante:

Per la foto di copertina e all’interno del pezzo: credits_Bogdan_Chilldays_Plakov

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG