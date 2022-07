L’attore esce allo scoperto con la sua fidanzata Ali e pubblica le prime foto social con lei, la coppia si mostra insieme e sembra davvero molto innamorata.

Dopo l‘Isola dei Famosi, l’ex naufrago ha preso la decisione di mostrare la sua fidanzata segreta Ali; una ragazza bionda che vive a Londra di cui Nicolas Vaporidis ha parlato poco mantenendo il riserbo. Ora spunta la prima foto in cui la coppia si mostra insieme pubblicamente.

Nicolas Vaporidis e la prima foto con la sua Ali

Come riporta FanPage, l’ex naufrago aveva detto a Ilary Blasi sulla sua Ali le seguenti parole: “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere“.

L’amore per la sua fidanzata è davvero importante ma l’ex naufrago ha cercato di tenere riservato questo amore. Come riporta FanPage: “Tra le sue storie Instagram, il vincitore dell’Isola dei Famosi ha pubblicato un selfie che lo ritrae abbracciato a una ragazza bionda. Non menziona esplicitamente il suo nome, ma l’immagine corrisponde agli indizi raccolti in questi mesi e a quanto rivelato dal diretto interessato.”

Dalla foto sembra proprio che si tratti della sua fidanzata considerando che l’attore si trova proprio nei pressi di Londra, tutto sembra corrispondere. Insomma, questa è la prima foto social e pubblica della coppia che vive il suo amore lontano dalle telecamere e da occhi indiscreti. L’ex naufrago sembra davvero molto preso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG