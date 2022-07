Dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi si gode una vacanza nella villa a Sabaudia senza i fan del “pupone” e senza il suo ex marito.

Ilary Blasi, senza Totti, sembra più in forma che mai. Dopo il comunicato disgiunto che annunciava la separazione la bella conduttrice è sempre in vacanza. Prima in Tanzania con i suoi figli e ora a Sabaudia con amici e tanto divertimento.

Il primo brindisi di Ilary Blasi senza Francesco Totti

C’è chi sperava in una riconciliazione tra la coppia, ma purtroppo le foto pubblicate da Ilary Blasi su Instagram non fanno ben sperare. La conduttrice sembra serena ed energica anche senza Totti e lo dimostrano i numerosi scatti che la ritraggono in un sexy bikini rosso sulla spiaggia.

In un altro scatto, si vede il primo brindisi della Blasi con alcuni amici e senza il suo compagno di 20 anni. La bella conduttrice non sembra avvilita ma, anzi, al contrario è energica e solare.

Come riporta Leggo: “Domenica sera, insieme ad alcuni amici, Ilary ha brindato per un aperitivo dal sapore particolare. Sicuramente strano, senza quello che è stato il suo compagno per più di 20 anni. Il tutto documentato sui social, con alcune foto postate sulle stories di Instagram. Ilary non è mai stata così attiva su Instagram e ogni foto postata è uno spunto per alimentare il gossip.“

A non apparire mai sui social, invece, è Francesco Totti che potrebbe godersi la sua vacanza con Noemi Bocchi lontano dai riflettori. Del calciatore comunque, si sono perse le tracce salvo per qualche annuncio pubblicitario.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG