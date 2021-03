In vista della primavera 2021, non possiamo non ispirarci ai look di Chiara Ferragni per il nostro guardaroba. A cominciare dal suo cardigan vintage.

Nuance pastellate, chiare e delicate, la primavera comincia dai colori che iniziamo a intravedere tra le collezioni e tra i primi post su Instagram che mettono da parte i colori scuri sposando quelli più tenui. In prima linea sempre lei, Chiara Ferragni, che ha sfoggiato un delizioso cardigan azzurro. E ci ha ricordato che in vista della primavera il cardigan sarà uno dei must have di cui avremo più bisogno: perfetti con top e magliette a mezza manica, da indossare con minigonna e pantaloni a vita alta.

Chiara Ferragni: il cardigan azzurro vintage

Un modello vintage e che al solo sguardo ci fa già sentire in primavera. In azzurro delicatissimo, cropped e impreziosito da bottoni gioiello rosa, il cardigan indossato da Chiara è uno dei pezzi forti della sua ultima collezione.

Modella per il lancio della sua collezione, il cardigan richiama uno stile 80’s retrò rivisto in chiave moderna e pop, ed è super versatile. A seconda dell’abbinamento che realizzeremo riusciremo ad avere uno stile diverso, da quello bon ton ad uno più cozy e sportivo.

Quanto costa il cardigan di Chiara Ferragni e come abbinarlo

Questa volta quindi Chiara ci propone come must have il cardigan direttamente dalla sua collezione, che vanta già diversi pezzi must have, come le sneakers e la eyelike Bag in rosa. Il cardigan ha un costo di 235 euro, ed il modello in limelight sul sito ufficiale risulta già sold out.

Il cardigan possiamo abbinarlo con i jeans baggy, copiando proprio il look di Chiara, da variare con un paio di sneakers per uno stile sportivo, con delle slingback o décolléte per un’allure più chic. Ma se volte realizzare un vero e proprio completo bon ton, perfetto anche per il lavoro, potreste abbinarvi la gonna tubino in rosa confetto presente sul sito al costo di 215 euro.