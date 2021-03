Lo stile più amato dalle motocicliste ma che diventa un perfetto daily look pratico anche per chi ama un mood grintoso e glam.

Come here rude Girl! Rubiamo questa frase di Rihanna al femminile perché è lo spirito e il mood dello biker style al femminile che domina gli ultimi giorni dell’inverno e che sarà perfetto con i suoi outfit in pelle per accogliere la primavera. Perché oltre al denim, anche pelle ed ecopelle sono pronti ad invadere i nostri armadi e non solo con giubbotti. Fate spazio a stivaletti, tute, canotte e maglie da mixare con altri tessuti o in total black in ecopelle per essere delle vere biker o sognare di esserlo.

Outfit in pelle 2021: le tendenze dalle passerelle

Già dalle passerelle invernali dello scorso anno era chiaro come la moda avesse iniziato a guardare la stagionalità oltre cui potessero andare alcuni outfit e tessuti. Così se l’ecopelle ci ha accompagnato in autunno e in inverno, lo ritroviamo anche alle porte della primavera.

– La vera novità sono state le tute interamente in pelle o ecopelle che abbiamo visto sfilare protagoniste nelle collezioni invernali di Fendi, ma anche di Christian Dior, scomposte oppure in pezzo unico.

– E non necessariamente in nero ma anche in marrone scuro come proposto da Salvatore Ferragamo, una nuance terra bruciata da tenere presente se ci siamo stancate del classico total black.

Lo stilista sarà il nostro punto di riferimento anche per la primavera alle porte con i suoi tailleur in ecopelle colorati. Verde fluo, arancio e azzurro sono pura poesia di primavera per un biker moderna.

Tendenze primavera 2021: must have in pelle ed ecopelle

La voglia di colore, brillante, vivace, arcobaleno per trasmettere positività ed energia viene espressa dalle sfumature tie dye e dai mix colorati, che come abbiamo visto incontrano anche gli outfit in pelle. Ma nero e bianco sono dei classici, perfetti per un look glam biker style.

– Anche Louis Vuitton rivisita questi tessuti iconici e amati, che tanto devono il loro successo ai personaggi cinematografici e a film come Easy Rider, e li ingentilisce proponendo un nuovo design, come quello dei giubbotti in stile chemisier, con collo in dettaglio di velluto.

– Oltre al giubbotto di pelle, quello classico Harley Davidson, irrinunciabili sono gli stivali in pelle da abbinare con gonne, tute o pantaloni e leggings in ecopelle. Classici semplici oppure borchiati sono un evergreen da per sempre.