In un momento importante e delicato, come l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, Meghan Markle parla anche con il suo look black ad white, tra oscurità e rinascita.

Tutti ne parlano, tanti attendono di poter vedere l’intervista che la conduttrice televisiva americana Oprah Winfrey ha realizzato a Meghan Markle ed Harry, dove confessano tutto sulla loro fuga dall’Inghilterra. Meghan ricorda senza filtri che la vita da duchessa o di chiunque donna possa fregiarsi di un titolo nobiliare non è certo facile, e neppure così piacevole come può sembrare. Ad esprimere pienamente il suo sentimento è anche l’outfit scelto da Meghan per l’occasione.

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Meghan Markle: l’abito scelto per l’intervista con Oprah

Meghan a differenza di Kate – che con diplomazia sulla scia di suo marito William è riuscita ad ambientarsi tra i reali inglesi – si è spesso appellata ai suoi outfit per esprimere un messaggio segreto. Una nuance, un accessorio, un abito, sono stati sempre indispensabili per esprimere il suo mondo interiore e la sua personalità.

L’abito che indossa per l’intervista è comodo, avvitato sotto al seno da una cintura, si modella sulle forme della sua gravidanza. Un’eleganza impeccabile che non poteva essere se non quella di Armani.

Nel caso specifico dell’intervista della verità, sposa un look back to basic che non può giocare se non con il bianco e il nero, la luce e l’ombra, l’oscurità di segreti non rivelati per anni e adesso la chiarezza e la tranquillità di poter parlare alla luce del sole.

Sull’abito in modello chemisier spicca un loto bianco. Questo fiore è universalmente riconosciuto come quello della resilienza e della rinascita, ed è la sintesi perfetta della storia di Meghan.

La duchessa di Sussex come Lady Diana

Quanto è trapelato anche qui in Italia dell’intervista, ha reso immediato l’accostamento della storia di Meghan a quella di Lady Diana, personalità a cui la coppia Harry-Meghan è molto vicina.

E non è un caso che la duchessa sigilli questo legame senza lasciare alcun dubbio, indossando l’anello di fidanzamento ricevuto da Harry e ricavato delle pietre preziose del braccialetto tennis Cartier appartenuto a Lady D e che sfoggia in questa occasione.

Lo stesso look di Meghan diventa icona, simbolo di donne reali che si sono dovute allontanare da un’ambiente che le stava soffoncando.